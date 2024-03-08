Новый 20,3-дюймовый MacBook станет самым большим экраном ноутбука Apple на сегодня.

Американская компания Apple может работать над новой версией MacBook со складным большим экраном, сообщает Business Insider.

В издании пояснили, что новый MacBook может быть похожим на Zenbook 17 Fold OLED от Asus. То есть он будет иметь один большой экран, который складывается посередине и может быть подключен к отдельной клавиатуре Bluetooth.

"Мой последний опрос показывает, что сейчас единственным складным продуктом Apple с четким графиком разработки является 20,3-дюймовый MacBook, массовое производство которого ожидается в 2027 году", - отметил аналитик Мин-Чи Куо, который ранее уже делал точные прогнозы по разработке продуктов Apple, их функций и графиков выпуска.

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Кроме того, компания работает над прототипами по крайней мере двух iPhone, которые будут складываться по ширине. Apple уже связались по крайней мере с одним производителем, относительно деталей для таких телефонов. Также компания рассматривает возможность производства складного iPad, и они уже работают с LG и Samsung над дисплеями для своих прототипов.

Отмечается, что Apple может начать производить ноутбук раньше, чем новые iPhone и iPad, которые у компании запланированы в 2025-2026 годах. Новый 20,3-дюймовый MacBook станет самым большим экраном ноутбука Apple на сегодня.

Последние новости от Apple

В феврале стало известно, что корпорация Apple серьезно обеспокоена скорым выходом Samsung Galaxy Ring и ускорила процессы по разработке своего смарт-кольца. Вопрос стоит лишь в сроках выхода.

Также сообщалось, что в первые шесть недель 2024 года компания Apple из-за усиления конкуренции со стороны внутренних конкурентов потеряла четверть продаж iPhone.

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