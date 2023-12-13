Компания прорабатывает версии атаки, чтобы не допустить инцидента такого плана в будущем.

В украинской телекоммуникационной компании "Киевстар" не исключают, что масштабная кибератака могла быть осуществлена изнутри сети.

"Чтобы так сильно повредить сеть, определенно должны были быть определенные движения внутри сети. Так или иначе, но периметр был нарушен", - сообщил генеральный директор "Киевстар" Александр Комаров в интервью Forbes.

По его словам, компания имеет версии, но это предмет расследования со стороны правоохранительных органов. "Есть базовые версии, которые мы прорабатываем. Они важны, чтобы в процессе восстановления не допустить инцидента такого плана", - добавил Комаров.

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Сбой в работе "Киевстар" - новости сегодня, которые стоит знать

12 декабря в работе украинского оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой. Отсутствовала мобильная связь, интернет, а также не работал сайт оператора. Позже в "Киевстаре" пояснили, что сеть подверглась мощной хакерской атаке, основной целью которой было разрушение инфраструктуры.

Вчера Служба безопасности Украины уже открыла уголовное производство по факту кибератаки на "Киевстар". Одна из версий, которую исследуют следователи СБУ, - за хакерской атакой могут стоять спецслужбы РФ.

13 декабря СЕО Александр Комаров сообщил, что "Киевстар" частично восстановил фиксированный интернет. Работу для восстановления других услуг планируют провести 13 декабря, но сроки зависят от многих факторов.

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