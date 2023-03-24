При наличии грамотной киберобороны вражеские атаки в киберпространстве дают крайне ограниченный эффект.

Война в Украине показала, что причинить врагу значимый ущерб с помощью масштабных кибератак намного сложнее, чем кажется. Об этом заявил директор Агентства национальной безопасности США генерал Пол Накасоне в комментарии The Wall Street Journal.

По его словам, США рассматривают Россию как "искушенного игрока", который намерен осуществить против американского государства масштабные кибератаки. В первую очередь целью россиян могут быть деловые и правительственные сети, базы данных и системы вооружений.

Аналогичная опасность исходит и со стороны Китая, который также может развернуть масштабную кибервойну против США в случае попытки вторжения на Тайвань. Китайские хакеры, скорей всего, нацелятся на энергосистему, транспортную сеть и телекоммуникационные системы Америки, чтобы посеять панику и потенциально ослабить американскую помощь Тайваню.

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"Гораздо легче сказать, чем сделать", — комментирует такие угрозы генерал Накасоне и кивает в сторону Украины.

Он отметил, что украинские и западные официальные лица опасались, что в рамках полномасштабного вторжения одним из направлений российских ударов станет киберпространство. Разрушительные кибератаки против Украины в теории должны были поддержать военное вторжение, но спустя год войны не произошло ничего, что выходило бы за рамки ограниченных тактических операций для поддержки военных действий.

По словам Накасоне, крупные кибератаки требуют синхронизации, разведки, инструментов и возможностей для их осуществления.

"Если у вас нет хотя бы одного из этих элементов, то я думаю, как мы видели в феврале и позже, русским было гораздо труднее действовать в этой области киберпространства", — сказал он.

Кибератаки как поле боя в войне РФ против Украины

Россия при помощи кибератак пытается терроризировать украинцев, поскольку на реальном поле боя успехи россиян крайне ограничены и чередуются с катастрофическими поражениями. Кибератаки перенаправлены с военных целей на коммерческий, энергетический, финансовый, телекоммуникационный и государственный сектора.

В то же время становится очевидным, что значительные усилия, которые агрессор прилагает к атакам в киберпространстве, тоже не приносят значимого эффекта. Кибератаки не нарушили работоспособность важных систем и не повлияли на выполнение государственными органами своих функций.

При этом Украина считает российские кибератаки военными преступлениями. Они тоже станут доказательствами для последующего трибунала в Гааге.

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