Другие пользователи, обновившиеся до iOS 16.1, жалуются на некорректную работу сенсора и анимации.

Владельцы айфонов, обновившиеся до версии iOS 16.1, жалуются, что их смартфоны "позеленели". Речь идет о полном окрашивании дисплея в зеленый цвет.

Как сообщает Gizmochina, эта проблема в основном затронула владельцев моделей из линейки iPhone 13 и 14. После обновления смартфон становится практически бесполезным – экран больше ничего не показывает и перестает реагировать на касания.

Другие пользователи, обновившиеся до iOS 16.1, жалуются на некорректную работу сенсора и анимации. Отдельно упоминается баг, когда при искусственном освещении значительно усиливается мерцание и начинает болеть голова от использования смартфона.

Видео дня

Обновление iOS 16.1 вышло в публичный релиз 24 октября в один день с iPadOS 16 и macOS Ventura. В нем появились новые функции для "умного дома", поддержка общей библиотеки фотографий в iCloud, обновленная пиктограмма с процентами зарядки батареи. Также исправили ошибки и улучшили производительность.

iOS 16: что нужно знать о большом обновлении Apple

Новая версия мобильной платформы от Apple доступна для всех устройств, кроме моделей младше iPhone 8 – по сравнению с iOS 15, из списка поддерживаемых устройств пропали iPhone 6S и iPhone 7.

В iOS 16 разработчики полностью переделали экран блокировки, обновили "Сообщения", "Дом", "Кошелек" и "Карты", добавили общее облако для хранения фото и видео всей семьи и разрешили пользоваться "Фитнесом" без фирменных часов.

Одной из наиболее разрекламированных функций iOS 16 стала Always On Display. Экран айфона, даже будучи выключенным, демонстрирует пользователю время, уведомления, дату и другую системную информацию – как сейчас, это происходит в Apple Watch – при этом потребляя минимальное количество энергии.

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