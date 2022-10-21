Чаще всего с этой проблемой сталкиваются владельцы моделей iPhone 12 Pro и iPhone 13 Pro.

Владельцы айфонов, обновившиеся на днях до бета-версии iOS 15.7.1 массово жалуются на некорректно работающий сканер лица Face ID в своих смартфонах.

Об этом сообщает портал MacRumors. Известно, что чаще всего с этой проблемой сталкиваются владельцы моделей iPhone 12 Pro и iPhone 13 Pro, но не исключено, что и другие айфоны оказались затронуты этим багом.

Сообщившие о проблеме пользователи говорят, что после установки указанной версии iOS Face ID перестает работать, а при попытке сбросить его появляется ошибка с подписью "Face ID недоступен". Пока неизвестно, в чем именно кроется ошибка, и осведомлена ли Apple о ее существовании.

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К слову, публичный релиз iOS 15.7.1 ожидается только на следующей неделе, поэтому Apple наверняка успеет выпустить ее обновленную версию с исправлением бага.

Журналисты MacRumors отмечают, что ряд пользователей не заинтересован в обновлении до iOS 16, поэтому продолжают "сидеть" на iOS 15. Также из списка поддерживаемых iOS 16 устройств пропали линейки iPhone 6S и iPhone 7, из-за чего эти пользователи не имеют возможности обновиться до новой версии мобильной платформы.

Впрочем, у iOS 16 тоже хватает своих проблем. Ранее сообщалось, что после установки iOS 16 на каждом втором iPhone стала быстрее садится батарея.

iOS 16: что нужно знать о большом обновлении Apple

Новая версия мобильной платформы доступна для всех устройств, кроме моделей старше iPhone 8 – по сравнению с iOS 15, из списка поддерживаемых устройств пропали линейки iPhone 6S и iPhone 7.

В iOS 16 Apple полностью переделала экран блокировки, обновила "Сообщения", "Дом", "Кошелек" и "Карты", добавила общее облако для хранения фото и видео всей семьи и разрешила пользоваться "Фитнесом" без фирменных часов.

Одной из наиболее разрекламированных функций iOS 16 стала Always On Display. Экран айфона, даже будучи выключенным, демонстрирует пользователю время, уведомления, дату и другую системную информацию – как сейчас, это происходит в Apple Watch – при этом потребляя минимальное количество энергии.

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