Пятая ракетка мира Элина Свитолина пробилась в полуфинал престижного турнира WTA1000 в Майами.
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В 1/4 финала украинка уверенно сломила сопротивление 57-й ракетки мира Анастасии Севастовой из Латвии.
Матч завершился в первых двух сетах, каждый из которых длился 35 минут. Со счетом 3:6, 2:6 праздновала победу Элина.
Это был шестой поединок соперниц, теперь счет в личных встречах между ними 4:2 в пользу украинки.
Свитолина впервые в своей карьере вышла в полуфинал турнира в Майами. За право сыграть в финале 26-летняя Элина поспорит с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти.
Элина Свитолина: результаты в 2021 году
- Турнир в Майами-шестой, на котором Свитолина выступает в этом году. В 2021-м украинке пока не удалось выиграть титул.
- На Australian Open Свитолина дошла до 1/8 финала, где проиграла американке Джессике Пегулі.
- Что касается других турниров, то в Абу-Даби, Мельбурне и до сих Пор Свитолина остановилась в четвертьфинале, а в Дубае вылетела уже во втором круге.
- Свитолина на турнире в Майами последовательно убрала со своего пути американку Шелби Роджерс, после этого первую ракету России Екатерину Александрову, а в 1/4 обыграла титулованную чешку Петру Квитову.
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