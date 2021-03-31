Теперь украинка померится силами с первой ракеткой мира.

Пятая ракетка мира Элина Свитолина пробилась в полуфинал престижного турнира WTA1000 в Майами.

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В 1/4 финала украинка уверенно сломила сопротивление 57-й ракетки мира Анастасии Севастовой из Латвии.

Матч завершился в первых двух сетах, каждый из которых длился 35 минут. Со счетом 3:6, 2:6 праздновала победу Элина.

Это был шестой поединок соперниц, теперь счет в личных встречах между ними 4:2 в пользу украинки.

Свитолина впервые в своей карьере вышла в полуфинал турнира в Майами. За право сыграть в финале 26-летняя Элина поспорит с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти.

Элина Свитолина: результаты в 2021 году

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Автор: Будрин Артем