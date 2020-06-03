Процитировала Манделу: Свитолина опубликовала трогательный пост против расизма (видео)

Украинская теннисистка поддержала международное движение против расизма.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выступила против расизма в соцсети.

Украинская теннисистка на своей странице в Instagram разместила трогательное видео, на котором дети с разными цветами кожи бегут навстречу друг другу и обнимаются.

Также Свитолина процитировала бывшего президента ЮАР Нельсона Манделу:

"Никто не рождается с ненавистью к человеку из-за цвета его кожи, или его происхождения, или его религии. Ненавидеть люди учатся, и если они могут научиться ненависти, то их можно научить и любви, поскольку любовь проникает в человеческое сердце более естественно, чем ее противоположность".

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Напомним, Свитолина встречается с темнокожим французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

В последние дни спортсмены всего мира массово выступают против расизма в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в США, который был убит полицейским при задержании.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что легендарный боксер оплатит похороны Джорджа Флойда.

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