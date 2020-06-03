Процитировала Манделу: Свитолина опубликовала трогательный пост против расизма (видео)
Первая ракетка Украины Элина Свитолина выступила против расизма в соцсети.
Украинская теннисистка на своей странице в Instagram разместила трогательное видео, на котором дети с разными цветами кожи бегут навстречу друг другу и обнимаются.
Также Свитолина процитировала бывшего президента ЮАР Нельсона Манделу:
"Никто не рождается с ненавистью к человеку из-за цвета его кожи, или его происхождения, или его религии. Ненавидеть люди учатся, и если они могут научиться ненависти, то их можно научить и любви, поскольку любовь проникает в человеческое сердце более естественно, чем ее противоположность".
“ Никто не рождается с ненавистью к человеку из за цвета его кожи, или его происхождения, или его религии. Ненавидеть люди учатся, и если они могут научиться ненависти, то их можно научить и любви, поскольку любовь проникает в человеческое сердце более естественно, чем ее противоположность. ” - Нельсон Мандела “ No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. “ -Nelson Mandela ✊🏻✊🏼✊🏽✊🏾✊🏿
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Напомним, Свитолина встречается с темнокожим французским теннисистом Гаэлем Монфисом.
В последние дни спортсмены всего мира массово выступают против расизма в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в США, который был убит полицейским при задержании.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что легендарный боксер оплатит похороны Джорджа Флойда.
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