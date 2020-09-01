Первая ракетка Украины Элина Свитолина в сети поздравила своего парня Гаэля Монфиса с днем рождения.
Французскому теннисисту 1 сентября исполнилось 34 года.
Пост с теплыми словами в адрес Монфиса Свитолина опубликовала в Instagram.
"С днем рождения, мой супергерой. Новое приключение каждый день. Спасибо за то, что каждый день делишься своей любовью, огромной страстью и бесконечной энергией. Каждый день. Несмотря на все трудности, взлеты и падения, не хочу быть ни с кем другим, кроме тебя", - написала украинка.
Happy birthday to my superhero 🦹🏾♂️🥳 New adventure every day. Thank you for sharing your love, enormous passion and endless energy EVERY.SINGLE.DAY. Through thick and thin, ups and downs - wouldn’t want to be here with anyone but you @iamgaelmonfils ♥️ . . . . Thank you @be.like.yellow Really awesome😊
Напомним, о романе Свитолиной и Монфиса стало известно в январе 2019 года.
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