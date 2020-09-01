Украинская теннисистка поздравила и поблагодарила Гаэля Монфиса.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в сети поздравила своего парня Гаэля Монфиса с днем рождения.

Французскому теннисисту 1 сентября исполнилось 34 года.

Пост с теплыми словами в адрес Монфиса Свитолина опубликовала в Instagram.

"С днем ​​рождения, мой супергерой. Новое приключение каждый день. Спасибо за то, что каждый день делишься своей любовью, огромной страстью и бесконечной энергией. Каждый день. Несмотря на все трудности, взлеты и падения, не хочу быть ни с кем другим, кроме тебя", - написала украинка.

Напомним, о романе Свитолиной и Монфиса стало известно в январе 2019 года.

Элина Свитолина: последние новости

И Монфис, и Свитолина отказались от выступления на US Open-2020, который в эти дни проходит в Нью-Йорке. Украинка объяснила свое решение.

Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок за последний год.

Украинская теннисистка проводила отпуск в Италии и поделилась в сети смешным фото.

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Автор: Антон Дударь