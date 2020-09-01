Элина Свитолина и Гаэль Монфис / фото instagram.com/g.e.m.s.life

Французскому теннисисту 1 сентября исполнилось 34 года.

Пост с теплыми словами в адрес Монфиса Свитолина опубликовала в Instagram.

"С днем ​​рождения, мой супергерой. Новое приключение каждый день. Спасибо за то, что каждый день делишься своей любовью, огромной страстью и бесконечной энергией. Каждый день. Несмотря на все трудности, взлеты и падения, не хочу быть ни с кем другим, кроме тебя", - написала украинка.

Напомним, о романе Свитолиной и Монфиса стало известно в январе 2019 года.

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Автор: Антон Дударь