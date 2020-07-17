Первый титул после карантина: Свитолина выиграла выставочный турнир в Германии (видео)

Украинка в решающем матче обыграла чешку Петру Квитову.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей выставочного турнира Bett1Aces в Берлине.

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В полуфинале украинка одолела латвийку Анастасию Севастову еще во вторник, 14 июля, а решающий матч против чешки Петры Квитовой был перенесен со среды на пятницу, а также с травы на хардовое покрытие.

Свитолина одержала волевую победу на тай-брейке со счетом 3:6, 6:1, 10:5.

Победа над 12-й ракеткой мира принесла украинке первый титул после карантина. Турнир был возможностью для теннисисток подготовиться к возобновлению сезона.

Видеообзор матча опубликовал YouTube-канал Tennis Ukraine.

УНИАН ранее сообщал о том, что Свитолина эффектным фото поздравила с международным днем йоги.

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