В Японии опасаются распространения коронавируса.

Олимпийские игры в Токио, которые состоятся летом 2021 года, пройдут без иностранных зрителей.

Об этом сообщает агентство Kyodo, ссылаясь на решение, принятое на заседании организаторов Олимпиады. Во встрече принимали участие пять сторон, включая Международный олимпийский комитет.

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Данное решение принято в качестве меры безопасности от распространения коронавируса во время Игр. Правительство Японии пришло к выводу, что допускать зарубежных зрителей к Олимпийским и Паралимпийским играм нецелесообразно, учитывая, что угроза со стороны коронавируса далека, а также опасаясь, что иностранцы могут завезти в страну новые штаммы вируса.

Глава МОК Томас Бах подчеркнул: "Нам приходится принимать решения, которые могут потребовать жертв от всех, и мы просим понять нас".

Организаторы Игр в Токио заявили, что вернут иностранным болельщикам деньги за уже купленные билеты. По неофициальной информации, за границу было продано уже более миллиона билетов.

Кроме того, на Олимпиаде не будут задействованы волонтеры из-за рубежа.

Олимпиада в Токио: главное

Олимпийские игры в Японии должны были пройти в 2020 году, однако были перенесены на год из-за пандемии коронавируса. В 2021 году Олимпиада начнется 23 июля, Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.

Расходы на проведение Игр выросли на 2,8 млрд долларов из-за мер, необходимых для предотвращения распространения коронавируса.

Известно, что МОК поспособствует вакцинации спортсменов и болельщиков перед Олимпиадой.

При этом организаторы исключили отмену или задержку соревнований.

Вместе с тем согласно опросам, большинство японцев выступают против проведения Игр в 2021 году. Они хотят, чтобы их отсрочили еще раз или же вообще отменили.

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Автор: Антон Дударь