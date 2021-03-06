30-летней спортсменке до победы не хватило самую малость.

В рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место состоялся женский спринт.

Представительница украинской команды Юлия Джима закрыла все 10 мишеней и попала на пьедестал. Для нее это лучший результат в карьере в спринтерской гонке.

Золото взяла лидер сезона норвежка Тирил Экгофф, а бронзой удовлетворилась Лиза Виттоцци, защищавшая цвета сборной Италии.

Также принимали участие от нашей команды Дарья Блашко, Елена Пидгрушная, Валя Семеренко и Анастасия Меркушина.

Кубок мира по биатлону: Восьмой этап

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Автор: Будрин Артем