Юлия Джима / фото REUTERS
В рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место состоялся женский спринт.
Представительница украинской команды Юлия Джима закрыла все 10 мишеней и попала на пьедестал. Для нее это лучший результат в карьере в спринтерской гонке.
Золото взяла лидер сезона норвежка Тирил Экгофф, а бронзой удовлетворилась Лиза Виттоцци, защищавшая цвета сборной Италии.
Также принимали участие от нашей команды Дарья Блашко, Елена Пидгрушная, Валя Семеренко и Анастасия Меркушина.
Кубок мира по биатлону: Восьмой этап
- Восьмой этап КМ по биатлону проходит с 4 по 7 марта: где и когда смотреть гонки.
- В женской эстафете сборная Украины была дисквалифицирована, но затем ей вернули четвертую позицию.
- В мужской эстафете наша команда выступила неудачно.
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