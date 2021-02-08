Украинским болельщикам осталось надеяться только на Элину Свитолину.

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№201 ATP) и теннисистка Марта Костюк (№78 WTA) завершили борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом круге 35-летний киевлянин проиграл 23-му сеяному сербу Душану Лайовичу (№26 ATP).

Australian Open. Первый круг

Сергей Стаховский (Украина) - Душан Лайович (Сербия) - 7:5, 4:6, 3:6, 7:5, 4:6

К чести Сергея, вопреки неутешительным прогнозам букмекеров, украинец смог навязать борьбу и проиграл только в напряженном 5-тисетовом поединке.

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Что касается Марты Костюк, то 18-летняя украинка уступила россиянке Веронике Кудерметовой (№36 WTA).

В этом году спортсменки уже встречались. Первый матч между ними состоялся в январе этого года. Как и тогда, так и сегодня Марта не смогла взять хотя бы один сет.

Australian Open. Первый круг

Марта Костюк (Украина) - Вероника Кудерметова (Россия) - 2:6, 6:7(5)

Напомним, что Элина Свитолина начнет свой путь на турнире ночью 9 февраля матчем против чешской теннисистки Марии Боузковой (№52 WTA).

Australian Open-2021: главное

Турнир проходит в городе Мельбурн с 8 по 21 января 2021 года.

Общий призовой фонд составляет 80 миллионов долларов США.

Действующий обладатель трофея среди мужчин серб Новак Джокович (№1 ATP). Среди женщин должна защитить статус чемпионки австралийка Эшли Барти (№1 WTA), которой будут помогать родные болельщики. Рекордсмен по количеству побед на этом турнире Роджер Федерер (№5 ATP) на эти соревнования не приехал.

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Автор: Будрин Артем