Коронавирус добрался до "Бойцовского острова": главный бой лета в UFC отменен
Сразу три боя UFC, которые должны были пройти в июле на "Бойцовском острове", отменены из-за заражения бойцов коронавирусом.
Читайте такжеОтец и тренер российской звезды UFC Нурмагомедова умер от осложнений коронавируса
Об этом участники сообщили в своих соцсетях.
Отменен главный бой лета, который должен был пройти 11 июля в рамках UFC 251 между Камару Усманом и Гилбертом Бернсом за титул чемпиона в полусреднем весе.
Бернс подхватил СOVID-19 и написал об этом в Twitter:
"Ужасные новости, чувствую себя не лучшим образом, но я выиграю эту битву. Берегите себя".
Также не состоятся еще два поединка 15 июля на шоу UFC Fight Night 15. Андерсон дос Сантос из-за COVID-19 снялся с боя против Джека Шора. Марина Родригес не встретится с Карлой Эспарзой, так как один из членов ее команды сдал положительный тест.
Напомним, UFC создал специальный "Бойцовский остров", на котором проведет бои 11, 15, 18 и 25 июля. Это искусственный остров, который находится недалеко от аэропорта Абу-Даби.
УНИАН ранее сообщал о том, что украинский боец дебютирует в UFC боем против россиянина.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram