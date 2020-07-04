Коронавирус добрался до "Бойцовского острова": главный бой лета в UFC отменен

Всего отменены сразу три поединка под эгидой промоушена.

Сразу три боя UFC, которые должны были пройти в июле на "Бойцовском острове", отменены из-за заражения бойцов коронавирусом.

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Об этом участники сообщили в своих соцсетях.

Отменен главный бой лета, который должен был пройти 11 июля в рамках UFC 251 между Камару Усманом и Гилбертом Бернсом за титул чемпиона в полусреднем весе.

Бернс подхватил СOVID-19 и написал об этом в Twitter:

"Ужасные новости, чувствую себя не лучшим образом, но я выиграю эту битву. Берегите себя".

Также не состоятся еще два поединка 15 июля на шоу UFC Fight Night 15. Андерсон дос Сантос из-за COVID-19 снялся с боя против Джека Шора. Марина Родригес не встретится с Карлой Эспарзой, так как один из членов ее команды сдал положительный тест.

Напомним, UFC создал специальный "Бойцовский остров", на котором проведет бои 11, 15, 18 и 25 июля. Это искусственный остров, который находится недалеко от аэропорта Абу-Даби.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский боец дебютирует в UFC боем против россиянина.

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