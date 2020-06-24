Украинский боец дебютирует в UFC боем против россиянина (фото)

Промоушен сделал официальный анонс поединка.

Украинский боец Александр Доскальчук проведет дебютный бой под эгидой UFC 19 июля против россиянина Тагира Уланбекова.

Читайте такжеВ компании с Макгрегором: украинский боец подписал контракт с UFC

Официальный анонс поединка появился в Instagram-аккаунте UFC Russia.

Бой пройдет на "бойцовском острове" в Абу-Даби. Там промоушен решил проводить поединки из-за пандемии коронавируса.

Стоит отметить, что для соперника Доскальчука это также будет дебют в UFC. Бойцы представляют наилегчайший вес.

За свою карьеру в cмешанных единоборствах украинец провел 11 боев, из которых всего один проиграл. При этом его серия без поражений насчитывает уже семь поединков. Доскальчук является чемпионом организации M-1 Global. Контракт с UFC он подписал в марте.

Как сообщал УНИАН, ранее украинская звезда UFC Марина Мороз рассказала о тяжелом прошлом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram