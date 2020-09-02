Испанская теннисистка Карла Суарес Наварро сообщила, что у нее диагностирована онкология - лимфома Ходжкина.
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Обращение к фанатам спортсменка опубликовала в Twitter.
"На протяжении всей карьеры мне помогали терпение и уверенность в своих силах. Теперь меня ждет не самый простой соперник, против которого я должна показать все, на что способна. Впереди у меня шесть месяцев химиотерапии. Сейчас я чувствую себя нормально и готова пройти этот путь", - написала теннисистка.
Лимфома Ходжкина является злокачественным заболеванием лимфоидной ткани. Стоит отметить, что у теннисисток довольно часто диагностируется именно эта болезнь.
31-летняя Суарес Наварро является 71-й ракеткой мира. В декабре прошлого года она приняла решение завершить карьеру после завершения текущего сезона. На ее счету два титула в одиночном разряде на турнирах WTA.
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