Сборная "кленового листа" продолжает защиту титула чемпиона мира среди молодежи.

Сборная Канады уверенно деклассировала Россию в полуфинале молодежного чемпионата мира-2021 и решительно шагает ко второму чемпионству подряд.

Родоначальники хоккея уже в первом периоде решили судьбу встречи, трижды поразив ворота россиян. В начале второго периода деморализованная Россия пропустила четвертую шайбу и успокоилась.

В конце поединка россияне отчаянно сняли вратаря, и это позволило Дилану Казенсу поставить точку в матче - итоговые 5:0 на табло.

Канаду уже ждет в финале сборная США, а Россия поспорит за бронзовые медали с Финляндией.

Чемпионат мира (U-20). Полуфинал:

Канада – Россия - 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

1:0 – Ньюхук (Шнайдер, Куин) – 00:59,

2:0 – МикМайкл (Пелетье, Казенс) – 10:33,

3: 0 – Перфетти (Байрем, Казенс-большинство.) – 15:05,

4:0 – Шнайдер (Сузуки, Мерсер) - 24: 09,

5:0 – Казенс (Пелетье) - 58: 31.

На 39:31 Дилан Казенс не реализовал штрафной бросок - вратарь.

Молодежный чемпионат мира - 2021: главное

Россия заняла вторую строчку в группе В, где конкурировала со Швецией, США, Чехией и Австрией.

Канада выиграла группу А, где не оставила шансов Финляндии, Германии, Словакии и Швейцарии.

Лучшим бомбардиром турнира на данный момент является нападающий сборной США Тревор Зеграс, который набрал 13 очков по системе гол+пас.

Финал состоится 6-го января в канадском городе Эдмонтон в 04:30 по местному времени.

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Перевод: Budrin Artem