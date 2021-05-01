Сборная Канады уверенно деклассировала Россию в полуфинале молодежного чемпионата мира-2021 и решительно шагает ко второму чемпионству подряд.
Родоначальники хоккея уже в первом периоде решили судьбу встречи, трижды поразив ворота россиян. В начале второго периода деморализованная Россия пропустила четвертую шайбу и успокоилась.
В конце поединка россияне отчаянно сняли вратаря, и это позволило Дилану Казенсу поставить точку в матче - итоговые 5:0 на табло.
Канаду уже ждет в финале сборная США, а Россия поспорит за бронзовые медали с Финляндией.
Чемпионат мира (U-20). Полуфинал:
Канада – Россия - 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)
1:0 – Ньюхук (Шнайдер, Куин) – 00:59,
2:0 – МикМайкл (Пелетье, Казенс) – 10:33,
3: 0 – Перфетти (Байрем, Казенс-большинство.) – 15:05,
4:0 – Шнайдер (Сузуки, Мерсер) - 24: 09,
5:0 – Казенс (Пелетье) - 58: 31.
На 39:31 Дилан Казенс не реализовал штрафной бросок - вратарь.
Молодежный чемпионат мира - 2021: главное
- Россия заняла вторую строчку в группе В, где конкурировала со Швецией, США, Чехией и Австрией.
- Канада выиграла группу А, где не оставила шансов Финляндии, Германии, Словакии и Швейцарии.
- Лучшим бомбардиром турнира на данный момент является нападающий сборной США Тревор Зеграс, который набрал 13 очков по системе гол+пас.
- Финал состоится 6-го января в канадском городе Эдмонтон в 04:30 по местному времени.
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