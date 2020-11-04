Кабмин хочет сделать спорт более популярным среди населения / фото УНИАН
Кабинет министров Украины утвердил стратегию развития физической культуры и спорта в стране.
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Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта.
Стратегия будет реализовываться в формате трех этапов до 2028 года.
Программа направлена на популяризацию спорта среди украинцев, а также создание положительного имиджа страны на международной арене.
Ключевые положения:
- Количество людей, которые регулярно занимаются спортом, должно вырасти до 30% от всего населения страны.
- Создание пяти современных центров подготовки спортсменов на западе, востоке, севере, юге и в центре Украины.
- Усиление борьбы с применением допинга в спорте.
- Строительство 25 спортивных комплексов в рамках Программы президента Украины.
- Проведение в Украине не менее 80 турниров международного уровня.
- Попадание сборной Украины в топ-21 медального зачета Олимпиады, а также топ-10 Паралимпиады, а также Дефлимпийских и Всемирных игр.
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