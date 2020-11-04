До 2028 года почти треть населения страны должна заниматься спортом.

Кабинет министров Украины утвердил стратегию развития физической культуры и спорта в стране.

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Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта.

Стратегия будет реализовываться в формате трех этапов до 2028 года.

Программа направлена на популяризацию спорта среди украинцев, а также создание положительного имиджа страны на международной арене.

Ключевые положения:

Количество людей, которые регулярно занимаются спортом, должно вырасти до 30% от всего населения страны.

Создание пяти современных центров подготовки спортсменов на западе, востоке, севере, юге и в центре Украины.

Усиление борьбы с применением допинга в спорте.

Строительство 25 спортивных комплексов в рамках Программы президента Украины.

Проведение в Украине не менее 80 турниров международного уровня.

Попадание сборной Украины в топ-21 медального зачета Олимпиады, а также топ-10 Паралимпиады, а также Дефлимпийских и Всемирных игр.

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Автор: Данил Слесь