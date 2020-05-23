Затравили в сети: японская девушка-рестлер умерла в 22 года

Хана Кимура могла не выдержать критики в интернете.

Японская девушка-рестлер Хана Кимура умерла в возрасте 22 лет. Спортсменка могла покончить жизнь самоубийством.

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Об этом сообщает Variety.

Звезда промоушена Stardom Wrestling была найдена мертвой. Официально причина смерти не разглашается, однако Кимура страдала от тяжелой депрессии и могла совершить самоубийство.

За день до смерти японка опубликовала фото в Instagram и попрощалась со своими подписчиками:

"Каждый день получаю по сто мнений о себе. Мне больно от этого. Это была жизнь, в которой я хотела быть любимой. Спасибо всем, кто меня поддерживал. Не хочу больше быть человеком. Прощайте".

Хана Кимура получила популярность, когда стала участницей шоу от Netflix "Дом с террасой". В последнее время девушку критиковали в сети после скандального сюжета на японском телевидении.

УНИАН ранее сообщал о том, что известный американский рестлер утонул, пытаясь спасти сына.

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