Известный американский рестлер утонул, пытаясь спасти сына

Тело Шада Гаспарда искали несколько дней.

Американский рестлер Шад Гаспард утонул, когда купался в океане вместе со своим 10-летним сыном.

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Об этом сообщает Associated Press.

39-летний спортсмен и его сын купались у побережья Калифорнии, когда попали в сильный поток волн. Спасатели сумели вытащить из воды ребенка, а его отца накрыло еще одной волной, после чего он пропал без вести.

Операция по поиску Гаспарда продолжалась несколько дней, а 20 мая тело рестлера вынесло на берег, после чего он был признан мертвым.

Шад Гаспард выступал под эгидой крупнейшего в мире промоушене World Wrestling Entertainment (WWE). Он покинул организацию в 2010-м году, а в 2014-м объявил о завершении карьеры.

УНИАН ранее сообщал о том, что легендарный рестлер получит 110 миллионов долларов за украденное секс-видео.