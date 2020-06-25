"Может проиграть Усику": Фьюри не уверен, что его бой с Джошуа состоится

Тайсон Фьюри поставил под сомнение проведение боя против Энтони Джошуа.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри считает, что его бой против обладателя титулов WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа, который запланирован на 2021 год, может не состояться.

В интервью iFL TV Фьюри выразил мнение, что и он, и Джошуа могут проиграть и потерять свои титулы до очного противостояния.

"У меня нет никакой уверенности в том, что я выйду на ринг с Джошуа. Как я могу быть убежден в этом? Джошуа необходимо боксировать с Кубратом Пулевым и Александром Усиком. Я не могу быть уверен, что он не проиграет Пулеву или Усику.

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Кроме того, нельзя с уверенностью говорить, что и я в следующем бою выиграю у Деонтея Уайлдера. Может быть, ему хватит одного раунда, чтобы разгромить меня. И все, как говорится, спокойной ночи...", - сказал Фьюри.

"На пути к этому бою очень много препятствий. Вот почему я не люблю рассуждать о гипотетических поединках. Не могу сказать, что наш бой с Джошуа наверняка состоится. Но если мы оба победим в двух следующих поединках то, конечно, он произойдет", - добавил британец.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в команде Усика поставили ультиматум Джошуа из-за боя с Фьюри.

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