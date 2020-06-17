В команде Усика поставили ультиматум Джошуа из-за боя с Фьюри

Промоутер Александра Усика настаивает на том, что Энтони Джошуа должен провести обязательную защиту титула WBO.

Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что команда украинского боксера больше не будет идти на уступки и ждать возможности побороться за чемпионский пояс WBO.

Усик является обязательным претендентом на бой за титул WBO, которым владеет Энтони Джошуа. Однако британец после предстоящей защиты титула IBF в бою против Кубрата Пулева запланировал на следующий год два поединка с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

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"Обязательная защита по линии WBO против Усика должна была пройти до боя Джошуа - Пулев. Но мы были гибкими и не оказывали большого давления. Мы позволили Джошуа завершить защиту по линии IBF, пока Усик подерется с Чисорой. Но это было с учетом, что чемпион WBO, будь это Джошуа или Пулев, проведет обязательную защиту против Усика", - цитирует Красюка Sky Sports.

Он подчеркнул, что после боя с Пулевым Джошуа придется или боксировать с Усиком, или оставить пояс вакантным:

"Либо Джошуа сначала подерется с Усиком, либо будет сражаться с Фьюри без пояса WBO".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что эксперт бокса скептически оценил перспективы Александра Усика в супертяжелом весе.

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