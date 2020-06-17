В команде Усика поставили ультиматум Джошуа из-за боя с Фьюри
Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что команда украинского боксера больше не будет идти на уступки и ждать возможности побороться за чемпионский пояс WBO.
Усик является обязательным претендентом на бой за титул WBO, которым владеет Энтони Джошуа. Однако британец после предстоящей защиты титула IBF в бою против Кубрата Пулева запланировал на следующий год два поединка с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.
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"Обязательная защита по линии WBO против Усика должна была пройти до боя Джошуа - Пулев. Но мы были гибкими и не оказывали большого давления. Мы позволили Джошуа завершить защиту по линии IBF, пока Усик подерется с Чисорой. Но это было с учетом, что чемпион WBO, будь это Джошуа или Пулев, проведет обязательную защиту против Усика", - цитирует Красюка Sky Sports.
Он подчеркнул, что после боя с Пулевым Джошуа придется или боксировать с Усиком, или оставить пояс вакантным:
"Либо Джошуа сначала подерется с Усиком, либо будет сражаться с Фьюри без пояса WBO".
Ранее УНИАН также сообщал о том, что эксперт бокса скептически оценил перспективы Александра Усика в супертяжелом весе.
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