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В команде Усика поставили ультиматум Джошуа из-за боя с Фьюри

12:39, 17 июня 2020
Бокс
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Александр Усик и Александр Красюк / фото K2 Promotions Ukraine

Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что команда украинского боксера больше не будет идти на уступки и ждать возможности побороться за чемпионский пояс WBO.

Усик является обязательным претендентом на бой за титул WBO, которым владеет Энтони Джошуа. Однако британец после предстоящей защиты титула IBF в бою против Кубрата Пулева запланировал на следующий год два поединка с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

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"Обязательная защита по линии WBO против Усика должна была пройти до боя Джошуа - Пулев. Но мы были гибкими и не оказывали большого давления. Мы позволили Джошуа завершить защиту по линии IBF, пока Усик подерется с Чисорой. Но это было с учетом, что чемпион WBO, будь это Джошуа или Пулев, проведет обязательную защиту против Усика", - цитирует Красюка Sky Sports.

Он подчеркнул, что после боя с Пулевым Джошуа придется или боксировать с Усиком, или оставить пояс вакантным:

"Либо Джошуа сначала подерется с Усиком, либо будет сражаться с Фьюри без пояса WBO".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что эксперт бокса скептически оценил перспективы Александра Усика в супертяжелом весе.

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