Украинские гандболисты во второй раз одолели сборную Фарерских островов.

Сборная Украины по гандболу одержала вторую победу в квалификации на чемпионат Европы-2022.

В рамках 4-го тура квалификации Украина повторно обыграла сборную Фарерских островов.

Читайте такжеЗапорожский Мотор завершил групповой этап Лиги чемпионов поражением, но сыграет в плей-оффИз-за коронавируса командой в этом матче не мог руководить главный тренер Николай Степанец. Вместо него это делал ассистент Евгений Будко.

Чемпионат Европы-2022 (мужчины). Квалификация, 4-й тур

Фарерские острова - Украина - 25:26 (11:16)

Украина: Комок, Терехов, Буйненко, Акименко, Кириленко, Денисов, Садовой, Дорощук, Жук, Донцов, Бурзак, Захаров, Миноцкий, Кубатко, Ильченко, Михайлютенко

После этой победы у Украины в активе 5 очков в четырех играх. Лидирует в отборочной группе Россия - 5 очков, но в трех поединках. На третьем месте Чехия (2 очка в двух играх). У Фарерских островов - 0 очков.

Украина в отборе на Евро-2022: главное

Сборная Украины выступает в одной группе с Россией, Чехией и Фарерскими островами.

Украина и Россия первый матч провели 5 ноября - тогда была зафиксирована ничья.

Во втором поединке подопечные Николая Степанца уступили русским.

Далее в квалификации удалось обыграть сборную Фарерских островов.

Поединки квалификации проходят с ноября 2020 года по май 2021-го. В финальную часть турнира выйдут первые две команды каждой из групп, а также четыре лучшие сборные, которые займут третьи места.

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Автор: Антон Дударь