цей матеріал доступний українською

"Ожидание и реальность": Свитолина посмеялась над своей гримасой на отдыхе (фото)

16:50, 29 июля 2020
Другое
260 0
Свитолина отдыхает в Италии / фото twitter.com/WTA

Теннисистка опубликовала забавную подборку снимков в Instagram.

"Каникулы - ожидание и реальность", - подписала Свитолина серию фотографий.

На одной из них спортсменка красиво позирует на фоне моря, а на двух других - катается на лыжах или доске на воде с крайне напряженным лицом.

фото instagram.com/elisvitolina
фото instagram.com/elisvitolina
фото instagram.com/elisvitolina

УНИАН ранее сообщал о том, что Cвитолина показала зажигательный танец в купальнике на яхте.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter