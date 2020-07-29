"Ожидание и реальность": Свитолина посмеялась над своей гримасой на отдыхе (фото)

Украинская теннисистка показала, как проводит время в отпуске.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась смешным фото с отпуска в Италии.

Теннисистка опубликовала забавную подборку снимков в Instagram.

"Каникулы - ожидание и реальность", - подписала Свитолина серию фотографий.

На одной из них спортсменка красиво позирует на фоне моря, а на двух других - катается на лыжах или доске на воде с крайне напряженным лицом.

УНИАН ранее сообщал о том, что Cвитолина показала зажигательный танец в купальнике на яхте.

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