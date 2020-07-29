"Ожидание и реальность": Свитолина посмеялась над своей гримасой на отдыхе (фото)
16:50, 29 июля 2020Другое
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Украинская теннисистка показала, как проводит время в отпуске.
Свитолина отдыхает в Италии / фото twitter.com/WTA
Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась смешным фото с отпуска в Италии.
Теннисистка опубликовала забавную подборку снимков в Instagram.
"Каникулы - ожидание и реальность", - подписала Свитолина серию фотографий.
На одной из них спортсменка красиво позирует на фоне моря, а на двух других - катается на лыжах или доске на воде с крайне напряженным лицом.
фото instagram.com/elisvitolina
фото instagram.com/elisvitolina
фото instagram.com/elisvitolina
УНИАН ранее сообщал о том, что Cвитолина показала зажигательный танец в купальнике на яхте.
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