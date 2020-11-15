Сборная Украины пополнила копилку медалей на турнире в Болгарии.

Украинская велогонщица Елена Старикова завоевала золото на чемпионате Европы по велотреку в болгарском Пловдиве.

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Украинка в кейрине опередила чешку Сару Канковску и Хелену Касас из Испании, которые заняли второе и третье места соответственно.

Это не первая награда Стариковой на нынешнем ЧЕ. До этого она завоевала бронзу в спринте.

Ранее в составе сборной Украины бронзу в женском скретче добыла Татьяна Климченко, а серебро в мужском - Роман Гладыш. Еще две бронзы украинки добыли в командном спринте и командной гонке преследования. Всего на счету сборной Украины уже шесть наград.

Чемпионат Европы проходит без зрителей и завершится 15 ноября. Также стоит отметить, что на турнир не приехали три из четырех лучших сборных прошлого континентального первенства - Нидерланды, Франция и Дания.

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Автор: Данил Слесь