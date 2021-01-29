Сборная Украины не смогла завоевать медали во второй соревновательный день чемпионата Европы по биатлону-2021, который проходит в Польше.
28 января биатлонисты получили один день отдыха, а 29 января на чемпионате Европы состоялись спринтерские гонки у женщин и мужчин.
Читайте такжеГромкий скандал: Россия подкупала экс-главу мирового биатлона проститутками
У женщин лучшей среди украинок стала Вита Семеренко, которая с одним промахом завершила гонку на десятой позиции.
Чемпионат Европы. Результаты женского спринта
1. Байба Бендика (Латвия) - (0+1) 22:00,7
2. Каролин Эрдаль (Норвегия) - (0+0) +5,7
3. Анастасия Шевченко (Россия) - (0+0) +9,7...
10. Вита Семеренко (Украина) - (0+1) +27,1
14. Ирина Петренко (Украина) - (0+0) +37,1
22. Анастасия Меркушина (Украина) - (0+1) +49,0
29. Катерина Бех (Украина) - (1+0) +1:06,0
66. Анна Кривонос (Украина) - (0+2) +1:58,1
67. Надежда Белкина (Украина) - (0+1) +2:01,7
В мужской гонке Артем Прима мог бы претендовать на медаль, если бы отстрелялся чисто. Однако из-за одного промаха он стал только шестым.
Чемпионат Европы. Результаты мужского спринта
1. Мартин Йегер (Швейцария) - (0+0) 27:19,2
2. Саид Каримулла Халили (Россия) - (0+0) +7,3
3. Йоханнес Кюн (Германия) - (1+1) +15,3...
6. Артем Прима (Украина) - (0+1) +32,0
29. Богдан Цымбал (Украина) - (1+1) +1:07,2
39. Артем Тищенко (Украина) - (0+1) +1:31,6
74. Тарас Лесюк (Украина) - (2+2) +2:34,6
96. Руслан Ткаленко (Украина) - (3+1) +3:13,0
101. Андрей Доценко (Украина) - (2+2) +3:28,1
Чемпионат Европы по биатлону: что нужно знать
- Европейское первенство в этом году проходит с 27 по 31 января.
- В рамках чемпионата запланировано восемь гонок. Четыре уже состоялись, 30 января пройдут гонки преследования, а 31 января - одиночная смешанная эстафета и смешанная эстафета.
- По итогам четырех гонок у сборной Украины пока только одна медаль - ее завоевала Анастасия Меркушина в индивидуальной гонке.
- В прошлом году на чемпионате Европы Украина завоевала 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram