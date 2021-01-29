Представители сборной Украины не смогли завоевать награды в спринтерских гонках.

Сборная Украины не смогла завоевать медали во второй соревновательный день чемпионата Европы по биатлону-2021, который проходит в Польше.

28 января биатлонисты получили один день отдыха, а 29 января на чемпионате Европы состоялись спринтерские гонки у женщин и мужчин.

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У женщин лучшей среди украинок стала Вита Семеренко, которая с одним промахом завершила гонку на десятой позиции.

Чемпионат Европы. Результаты женского спринта

1. Байба Бендика (Латвия) - (0+1) 22:00,7

2. Каролин Эрдаль (Норвегия) - (0+0) +5,7

3. Анастасия Шевченко (Россия) - (0+0) +9,7...

10. Вита Семеренко (Украина) - (0+1) +27,1

14. Ирина Петренко (Украина) - (0+0) +37,1

22. Анастасия Меркушина (Украина) - (0+1) +49,0

29. Катерина Бех (Украина) - (1+0) +1:06,0

66. Анна Кривонос (Украина) - (0+2) +1:58,1

67. Надежда Белкина (Украина) - (0+1) +2:01,7

В мужской гонке Артем Прима мог бы претендовать на медаль, если бы отстрелялся чисто. Однако из-за одного промаха он стал только шестым.

Чемпионат Европы. Результаты мужского спринта

1. Мартин Йегер (Швейцария) - (0+0) 27:19,2

2. Саид Каримулла Халили (Россия) - (0+0) +7,3

3. Йоханнес Кюн (Германия) - (1+1) +15,3...

6. Артем Прима (Украина) - (0+1) +32,0

29. Богдан Цымбал (Украина) - (1+1) +1:07,2

39. Артем Тищенко (Украина) - (0+1) +1:31,6

74. Тарас Лесюк (Украина) - (2+2) +2:34,6

96. Руслан Ткаленко (Украина) - (3+1) +3:13,0

101. Андрей Доценко (Украина) - (2+2) +3:28,1

Чемпионат Европы по биатлону: что нужно знать

Европейское первенство в этом году проходит с 27 по 31 января.

В рамках чемпионата запланировано восемь гонок. Четыре уже состоялись, 30 января пройдут гонки преследования, а 31 января - одиночная смешанная эстафета и смешанная эстафета.

По итогам четырех гонок у сборной Украины пока только одна медаль - ее завоевала Анастасия Меркушина в индивидуальной гонке.

В прошлом году на чемпионате Европы Украина завоевала 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы.

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Автор: Антон Дударь