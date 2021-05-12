Ксения Байло и Алексей Середа стали лучшими в Будапеште.

16-летняя Ксения Байло и 15-летний Алексей Середа завоевали золотые медали на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

Украинский дуэт стал лучшим в синхронных прыжках с десятиметровой вышки.

Байло и Середа набрали 325,68 балла и обошли соперников из Великобритании (307,32) и России (302,58).

"Мы верили, что будем бороться за медали, но не ожидали, что это будет золото. Вместе мы тренируемся всего 10 дней, поэтому очень рады, что у нас все получилось", - отметили победители, которых цитирует официальный сайт Федерации Украины по прыжкам в воду.

Видео с церемонии награждения:

Для Украины эта медаль стала уже второй на ЧЕ. Ранее Марта Федина выиграла золото в артистическом плавании.

Отметим, что Середа стал двукратным чемпионом Европы. В 13 лет он становился самым юным чемпионом Европы в истории этого вида спорта. Для Байло это был первый международный старт.

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Автор: Антон Дударь