Марта Федина - чемпионка Европы / фото facebook.com/ukrsynchro
Украинка Марта Федина завоевала золотую награду на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.
Федина стала лучшей в индивидуальных соревнованиях по артистическому плаванию.
В технической программе 19-летняя украинка набрала 91,8445 балла. Она опередила Евангелию Платаниоти из Греции (89,2897). Третье место заняла представительница Беларуси Василина Хандошко (87,7173).
Это золото стало первым для Украины на ЧЕ, который продлится до 23 мая.
В то же время Федина стала двукратной чемпионкой Европы. В 2018 году она выигрывала золото в групповых выступлениях.
фото facebook.com/ukrsynchro
фото facebook.com/ukrsynchro
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