С 19 по 21 марта в Эстерсунде состоится заключительный 10-й этап Кубка мира по биатлону 2020-2021. На этот раз Швеция принимает этап КМ.
В рамках десятого этапа запланировано проведение шести гонок.
Расписание десятого этапа
19 марта
13.30. Спринт, женщины
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU
16.30. Спринт, мужчины
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU
20 марта
13.15. Гонка преследования, женщины
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1" официальный сайт IBU
16.15. Гонка преследования, мужчины
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1" официальный сайт IBU
21 марта
14.00. Масс-старт, женщины
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1" официальный сайт IBU
16.30. Масс-старт, мужчины
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1" официальный сайт IBU
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Кубок мира по биатлону 2020-2021: общий зачет
- У мужчин в общем зачете лидирует норвежец Йоханнес Бё (1011 очков). Его ближайшие преследователи: еще один представитель Норвегии Стурла Легрейд (986) и француз Фийон-Майе (872).
- У женщин на первом месте в общем зачете идет норвежка Тирил Экхофф (1043 очка), которая опережает свою соотечественницу Марте Олсбю Ройселанд (903) и шведку Ханну Эберг (824).
- Лучшими среди украинцев в общем зачете являются Дмитрий Пидручный (26-е место) и Юлия Джима (17-е место).
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