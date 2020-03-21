"Евро-2020+1": в сети высмеяли конфуз УЕФА с переименованием чемпионата Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций принес извинения за ошибочную публикацию.

УЕФА выпустил новое заявление касательно возможного переименования чемпионата Европы по футболу, который был перенесен на 2021 год.

Накануне Союз европейских футбольных ассоциаций заявил, что Евро-2020 не будет переименован, несмотря на перенос.

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Теперь пресс-служба УЕФА в Twitter сообщила, что заявление о том, что турнир сохранит название "Евро-2020" было опубликовано по ошибке.

"Приносим извинения за допущенную ранее ошибку. Решение о названии Евро-2020, который состоится в 2021 году, еще не было принято. Предыдущий твит был опубликован по ошибке", - говорится в заявлении УЕФА.

В сети высмеяли конфуз УЕФА.

"Возможно, я сделаю открытие... Евро-2021?", "Перестаньте спекулировать, это может быть буквально что угодно!", "Евро-2020+1", "Или Евро-2021-1", "Да, ребята, в столь сложные времена вам приходится принимать очень непростые решения", "Это ошибка из той же серии, что и назвать турнир Лигой чемпионов, а затем допускать к участию в нем не чемпионов?", - комментируют болельщики.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что УЕФА предложил три возможные даты завершения футбольного сезона.