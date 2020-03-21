"Евро-2020+1": в сети высмеяли конфуз УЕФА с переименованием чемпионата Европы
УЕФА выпустил новое заявление касательно возможного переименования чемпионата Европы по футболу, который был перенесен на 2021 год.
Накануне Союз европейских футбольных ассоциаций заявил, что Евро-2020 не будет переименован, несмотря на перенос.
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Теперь пресс-служба УЕФА в Twitter сообщила, что заявление о том, что турнир сохранит название "Евро-2020" было опубликовано по ошибке.
"Приносим извинения за допущенную ранее ошибку. Решение о названии Евро-2020, который состоится в 2021 году, еще не было принято. Предыдущий твит был опубликован по ошибке", - говорится в заявлении УЕФА.
В сети высмеяли конфуз УЕФА.
"Возможно, я сделаю открытие... Евро-2021?", "Перестаньте спекулировать, это может быть буквально что угодно!", "Евро-2020+1", "Или Евро-2021-1", "Да, ребята, в столь сложные времена вам приходится принимать очень непростые решения", "Это ошибка из той же серии, что и назвать турнир Лигой чемпионов, а затем допускать к участию в нем не чемпионов?", - комментируют болельщики.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что УЕФА предложил три возможные даты завершения футбольного сезона.