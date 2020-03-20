"Рассматриваем разные сценарии": глава МОК пока не видит причин переносить Олимпиаду-2020

Томас Бах отметил, что главное преимущество Токио-2020 - время.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация допускает перенос Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса, однако пока этот вопрос не актуален.

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Баха цитирует Kyodo News.

"Мы не знаем, как будет развиваться ситуация. Конечно, мы рассматриваем разные сценарии, но наше преимущество на фоне других спортивных организаций и профессиональных лиг заключается в том, что до Игр еще есть четыре с половиной месяца.

Другие организации даже более оптимистичны, чем мы, потому что большинство из них отложили соревнования до апреля или конца мая. Мы говорим о конце июля", - отметил глава МОК.

Бах признался, что МОК не остается в стороне от пандемии и "также обеспокоен этим кризисом", но пока время принимать кардинальные меры не наступило:

"Нет никакого смысла сейчас устанавливать какие-то рамки и принимать решение, которое будет основано на предположениях о будущих событиях".

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

УНИАН ранее сообщал о том, что вице-премьер Японии объяснил, почему Олимпиада может "не иметь смысла" этим летом.