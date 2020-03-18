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Вице-премьер Японии объяснил, почему Олимпиада может "не иметь смысла" этим летом

13:04, 18 марта 2020
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Таро Асо / REUTERS

Об этом в Twitter сообщает журналист CNN Уилл Рипли.

Выступая перед парламентом Асо сказал, что, даже если Япония сможет справиться с коронавирусом, Олимпиада этим летом "не будет иметь смысла", если другие страны не смогут отправить своих атлетов.

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Еще одним важным условием, по словам Асо, является чувство безопасности для всех участников и зрителей Игр:

"Желательно провести Олимпиаду в условиях, когда все чувствуют себя в безопасности и счастливы. Но это не относится к тому, что может решить одна лишь Япония".

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа. Ожидается, что окончательное решение по проведению Игр будет принято в мае.

Как сообщал УНИАН, ранее МОК исключил вариант с проведением Олимпиады без зрителей.

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