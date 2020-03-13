Запорожский Мотор не сумел пробиться в полуфинал гандбольной SEHA-лиги
10:12, 13 марта 2020Другое
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Чемпион Украины вылетел из турнира на полуфинальной стадии.
Игроки Мотора / фото: handball.motorsich.com
Запорожский "Мотор" потерпел поражение в ответном матче 1/4 финала SEHA-лиги против белорусского БГК имени Мешкова.
Встреча проходила при пустых трибунах из-за карантина в Украине.
"Мотор" - БГК имени Мешкова (Беларусь) - 28:33 (11:15, 17:18)
В первом матче украинский клуб также потерпел поражение - 28:30.
Чемпион Украины, таким образом, не сумел пробиться в полуфинал.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Украина опровергла переговоры с Россией о проведении совместного ЧЕ по гандболу.
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