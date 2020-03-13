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Запорожский Мотор не сумел пробиться в полуфинал гандбольной SEHA-лиги

10:12, 13 марта 2020
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Игроки Мотора / фото: handball.motorsich.com

Встреча проходила при пустых трибунах из-за карантина в Украине.

"Мотор" - БГК имени Мешкова (Беларусь) - 28:33 (11:15, 17:18) 

В первом матче украинский клуб также потерпел поражение - 28:30.

Чемпион Украины, таким образом, не сумел пробиться в полуфинал.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Украина опровергла переговоры с Россией о проведении совместного ЧЕ по гандболу. 

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