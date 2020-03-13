Запорожский Мотор не сумел пробиться в полуфинал гандбольной SEHA-лиги

Чемпион Украины вылетел из турнира на полуфинальной стадии.

Запорожский "Мотор" потерпел поражение в ответном матче 1/4 финала SEHA-лиги против белорусского БГК имени Мешкова. Встреча проходила при пустых трибунах из-за карантина в Украине. "Мотор" - БГК имени Мешкова (Беларусь) - 28:33 (11:15, 17:18) В первом матче украинский клуб также потерпел поражение - 28:30. Чемпион Украины, таким образом, не сумел пробиться в полуфинал. УНИАН ранее также сообщал о том, что Украина опровергла переговоры с Россией о проведении совместного ЧЕ по гандболу.

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