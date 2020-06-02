Коронавирус в спорте: главные новости по состоянию на 2 июня (онлайн)

Мир спорта постепенно приходит в себя после удара, нанесенного коронавирусом.

В связи с пандемией коронавируса во всем мире отменили и перенесли ряд спортивных событий, но в последнее время спорт начинает постепенно оживать.

Чемпионат Европы по футболу и Олимпиада-2020 в Токио были перенесены на 2021 год.

Коронавирус в Украине: последние новости

УНИАН следит за развитием событий. Текстовая трансляция о ситуации с коронавирусом в мире спорта по состоянию на 2 июня 2020 года:

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