Заливщик льда заменил вратаря в матче НХЛ и помог команде победить (видео)

Дэйв Эйрс сыграл в хоккей на самом высоком уровне.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Торонто Мейпл Лифс" и "Каролиной Харрикейнз" произошла необычная ситуация - почти полтора периода в воротах гостей провел Дэйв Эйрс - водитель комбайна, который заливает лед на стадионе.

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Во время игры основные голкиперы "Каролины" Джеймс Раймер и Петр Мразек получили травмы. За 8 минут до конца второго периода тренерский штаб был вынужден обратиться к услугам экстренного вратаря.

Им оказался бывший хоккеист, который из-за операции еще 15 лет назад был вынужден покинуть большой спорт и стать техническим сотрудником. Он отвечает за ледовое покрытие на площадке.

42-летний Эйрс во втором периоде пропустил два из трех бросков, однако в третьем отразил все семь и помог "Каролине" отпраздновать победу со счетом 6:3.

"Парни были великолепны. Они сказали мне: "Просто повеселись. Нам все равно, сколько голов будет пропущено. Просто наслаждайся моментом", - признался Эйрс после игры.

УНИАН ранее сообщал о том, что два хоккеиста устроили зрелищную драку в матче НХЛ.