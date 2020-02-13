Кровь и нокдаун: два хоккеиста устроили зрелищную драку в матче НХЛ (видео)

В битве на льду сошлись хоккеисты с весом более ста килограммов.

Канадский нападающий Милан Лучич и канадский защитник Кертис МакДермид устроили яркую драку во время матча регулярного чемпионата НХЛ между "Лос-Анджелес Кингс" и "Калгари Флеймз".

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Стоит отметить, что вес обоих хоккеистов превышает 100 килограммов: Лучич весит 107 кг, а МакДермид - 106 кг.

По ходу схватки МакДермид имел преимущество и разбил сопернику нос, но последнее слово осталось за Лучичем, который схватил оппонента и сильным ударом повалил его на лед.

Оба хоккеиста по итогам драки получили по пять минут штрафа. Лучич отправился на скамейку для штрафников с окровавленной переносицей.

Видео было опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

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