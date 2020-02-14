Покинет топ-5 рейтинга WTA: Cвитолина уступила японке в четвертьфинале турнира в Таиланде (видео)

Украинская теннисистка потерпела поражение в двух сетах.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA в Хуахине (Таиланд).

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В матче 1/4 финала украинка, получившая первый номер при посеве, встречалась с японкой Нао Хибино, которая является 84-й ракеткой мира.

Поединок продолжался 1 час 19 минут и завершился поражением Свитолиной в двух сетах - 4:6, 2:6.

Стоит отметить, что украинка провела уже пятый матч против соперницы из топ-100 WTA, потерпев четвертое поражение.

Концовку встречи опубликовал официальный Twitter-аккаунт WTA.

Sealed with an ace 💪



Nao Hibino books her place in the #ThailandOpen semifinals by clinching it over Svitolina, 6-4, 6-2. pic.twitter.com/bhLINE1h8R — WTA (@WTA) February 14, 2020

После этого поражения в обновленной версии рейтинга WTA Свитолина станет шестой ракеткой мира, потеряв две позиции.

Еще одна украинка Катерина Бондаренко завершила борьбу в парном разряде на стадии четвертьфинала турнира. В паре с Тамарин Танасугарн из Таиланда украинка уступила австралийскому дуэту Барбара Хаас / Эллен Перес - 3:6, 4:6.

УНИАН ранее сообщал о том, что Свитолина разгромила в Хуахине австралийскую теннисистку.