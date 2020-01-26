Гибель Коби Брайанта: с баскетболистом в вертолете находилась его дочь

Девушка планировала стать баскетболисткой, как и ее отец.

Вместе с легендарным баскетболистом НБА Коби Брайантом при крушении вертолета погибла его дочь Джианна.

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Данную информацию подтвердил авторитетный портал ESPN.

Брайант вместе с дочкой и ее подругой, а также ее родителями летели на игру в Лос-Анджелес.

Коби был тренером школьной команды своей дочери и готовил ее к спортивному будущему. У 13-летней Джианны даже было неофициальное приглашение от университета Коннектикута, одной из лучших женских программ студенческого баскетбола NCAA.

Напомним, трагедия случилась в городе Калабасас (Калифорния, США). Вертолет упал и загорелся, а все, кто в нем находился, погибли. Это было личное воздушное судно 41-летнего Брайанта.

Брайант всю свою карьеру с 1996-го по 2016-й год выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс". С командой атакующий защитник стал пятикратным чемпионом НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010).

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