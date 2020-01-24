Вторая смерть на ралли Дакар-2020: нидерландский мотогонщик умер через неделю после аварии

Эдвин Стравер сломал шейный позвонок и получил повреждение мозга.

Нидерландский мотогонщик Эдвин Стравер скончался после аварии на ралли "Дакар-2020" в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает motorsport.com.

48-летний гонщик попал в аравию 16 января во время предпоследнего этапа ралли. Стравер врезался в дюну на скорости около 50 километров в час. В результате аварии и падения гонщик сломал один из шейных позвонков и получил повреждение мозга.

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Сразу после аварии у него прекратилось сердцебиение, но медикам, которые прибыли на место происшествия, удалось реанимировать гонщика. На вертолете Стравера доставили в больницу, где он находился в коме.

22 января Стравера перевезли в Нидерланды. Когда стало ясно, что повреждение мозга является слишком серьезным, и спасти Старвера невозможно, его родственники дали согласие на отключение от аппарата искусственного дыхания.

Стоит отметить, что это уже второй смертельный случай на ралли "Дакар-2020". Как сообщал УНИАН, ранее 12 января погиб португальский гонщик Паулу Гонсалвеш, который упал с мотоцикла.