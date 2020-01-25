"Обсуждали такой вариант": в России хотят провести чемпионат Европы по гандболу вместе с Украиной

Об этом заявил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

В России заявили, что обсуждали с Украиной вариант с совместным проведением женского чемпионата Европы по гандболу в 2026 году.

С таким заявлением выступил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, передает ТАСС.

"Чемпионат Европы проводится каждые два года, так что если мы хотим принять турнир в 2026 году, нам надо противопоставить нечто еще более серьезное и аргументированное. Или обсуждать совместную заявку с Белоруссией или Украиной", - сказал Шишкарев.

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"С Украиной мы сейчас реально обсуждали такой вариант. Почему нет? Я уверен, что ситуация начнет улучшаться, ускорятся интеграционные процессы. Быть может, большой вклад в это внесет и спорт", - добавил он.

Отметим, что Россия претендовала на проведение чемпионата Европы-2024, однако право провести турнир получила совместная заявка Венгрии, Австрии и Швейцарии.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что отчисленный из украинского клуба футболист объяснил, зачем сделал фото с гербом России.