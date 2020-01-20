"Это наша история": отчисленный из украинского клуба футболист объяснил, зачем сделал фото с гербом России

Экс-игрок "Агробизнеса" Игорь Сикорский заявил, что испытал культурный шок, когда попал в Зимний дворец.

Украинский нападающий Игорь Сикорский, который был отчислен из "Агробизнеса" из-за поездки в Россию, объяснил, зачем сделал и выложил в сеть фото с "двухглавым орлом".

Об этом Сикорский сказал в интервью российскому сайту gol.ru.

"Я за этот поступок уже поплатился. Возможно, не нужно было выкладывать фотографии. Просто съездить и все. Но когда я попал в Зимний дворец, у меня был просто культурный шок. Все, что делал - без задней мысли. Никого не хотел разозлить или еще что-то", - сказал Сикорский.

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"Это история нашей страны, понимаете? Это ж не только вашей страны история - это история всего нашего народа. У меня отец русский, половина семьи в России. Что я могу сделать, если у меня отец родился в России? Я же не перерожу его в Украине, правильно?", - добавил футболист.

Он также заявил, что удалил фотографии, "чтобы не было шумихи": "Хватит. Я просто хочу спокойно играть в футбол".

Как сообщал УНИАН, ранее Сикорский заявил, что его шокировало решение "Агробизнеса" расторгнуть с ним контракт.