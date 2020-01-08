Кубок мира по биатлону: где и когда смотреть гонки четвертого этапа
21:10, 08 января 2020Другое
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Четвертый этап КМ пройдет в Оберхофе.
Кубок мира по биатлону / фото: twitter.com/ibu_wc
С 9 по 12 января в немецком Оберхофе пройдет четвертый этап Кубка мира по биатлону.
В рамках этого этапа пройдет шесть гонок: два спринта, две эстафеты, а также два масс-старта.
Расписание четвертого этапа
9 января
15.30. Спринт, женщины
Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".
10 января
15.30. Спринт, мужчины
Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".
11 января
13.00. Эстафета, женщины
Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 2".
15.15. Эстафета, мужчины
Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".
12 января
13.45. Масс-старт, женщины
Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".
15.30. Масс-старт, мужчины
Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинские биатлонисты завоевали серебро Рождественской гонки.
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