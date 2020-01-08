Кубок мира по биатлону: где и когда смотреть гонки четвертого этапа

Четвертый этап КМ пройдет в Оберхофе.

С 9 по 12 января в немецком Оберхофе пройдет четвертый этап Кубка мира по биатлону.

В рамках этого этапа пройдет шесть гонок: два спринта, две эстафеты, а также два масс-старта.

Расписание четвертого этапа

9 января

15.30. Спринт, женщины

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".

10 января

15.30. Спринт, мужчины

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".

11 января

13.00. Эстафета, женщины

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 2".

15.15. Эстафета, мужчины

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".

12 января

13.45. Масс-старт, женщины

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".

15.30. Масс-старт, мужчины

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинские биатлонисты завоевали серебро Рождественской гонки.