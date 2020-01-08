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Кубок мира по биатлону: где и когда смотреть гонки четвертого этапа

21:10, 08 января 2020
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Кубок мира по биатлону / фото: twitter.com/ibu_wc

В рамках этого этапа пройдет шесть гонок: два спринта, две эстафеты, а также два масс-старта.

Расписание четвертого этапа

9 января

15.30. Спринт, женщины

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".

10 января

15.30. Спринт, мужчины

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".

11 января

13.00. Эстафета, женщины

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 2".

15.15. Эстафета, мужчины

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".

12 января

13.45. Масс-старт, женщины

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".

15.30. Масс-старт, мужчины

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1".

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинские биатлонисты завоевали серебро Рождественской гонки.

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Теги: #новости биатлона#Кубок мира по биатлону