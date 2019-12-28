Украинские биатлонисты завоевали серебро Рождественской гонки (видео)
28 декабря в немецком Гельзенкирхене состоялась ежегодная Рождественская гонка, которая состояла из масс-старта и гонки преследования.
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Украину в ней представляли Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный.
В масс-старте украинцы заняли третье месте, а в гонке преследования - второе, допустив три промаха.
Победу праздновала Норвегия, а в тройку призеров вошла Франция. Немка Лаура Дальмайер провела последнюю гонку в карьере.
Результаты гонки:
1. Норвегия (Марте Олсбю Ройселанд / Ветле-Сьястад Кристиансен) - (2) 32:40,9
2. Украина (Анастасия Меркушина / Дмитрий Пидручный) - (3) +25,7
3. Франция (Анаис Бескон / Антонин Гигонна) - (5) +32,5
4. Германия (Лаура Дальмайер / Филипп Наврат) - (5) +33,1
5. Италия (Доротея Вирер / Лукас Хофер) - (9) +1:03,4
6. Австрия (Лиза Тереза Хаузер / Феликс Ляйтнер) - (7) +1:03,9
7. Швейцария (Лена Хекки / Беньямин Вегер) - (8) +1:04,3
8. Чехия (Маркета Давидова / Михал Крчмарж) - (8) +1:10,5
9. Германия (Дениз Херрманн / Бенедикт Долль) - (7) +1:48,2
10. Россия (Екатерина Юрлова-Перхт / Матвей Елисеев) - (8) +2:50,1
За всю историю выступлений Украина завоевала два золота, а также четыре серебра.
УНИАН ранее сообщал о том, что 14-летняя сестра Меркушиной стала чемпионкой Украины по биатлону.