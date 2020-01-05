Украинский чемпион мира по биатлону во второй раз стал отцом (фото)
11:28, 05 января 2020Другое
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У биатлониста Дмитрия Пидручного родился сын.
Дмитрий Пидручный / REUTERS
Украинский биатлонист, чемпион мира-2019 Дмитрий Пидручный сообщил о том, что во второй раз стал отцом.
Об этом Пидручный написал в Instagram.
Знаменательное событие в семье Пидручных произошло 4 января - мальчик родился в 5:15 утра.
"Моя жена Ольга подарила мне сыночка Владимира (3,8 кг, 53 см). Спасибо, любимая", - написал 28-летний биатлонист.
Отметим, что Дмитрий и экс-биатлонистка Ольга Полещикова также воспитывают дочь Ирину, которая родилась в 2015 году.
Как сообщал УНИАН, Пидручный вместе с Анастасией Меркушиной завоевал серебряные медали Рождественской гонки.
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