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Украинский чемпион мира по биатлону во второй раз стал отцом (фото)

11:28, 05 января 2020
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Дмитрий Пидручный / REUTERS

Об этом Пидручный написал в Instagram.

Знаменательное событие в семье Пидручных произошло 4 января - мальчик родился в 5:15 утра.

"Моя жена Ольга подарила мне сыночка Владимира (3,8 кг, 53 см). Спасибо, любимая", - написал 28-летний биатлонист.

Отметим, что Дмитрий и экс-биатлонистка Ольга Полещикова также воспитывают дочь Ирину, которая родилась в 2015 году.

Как сообщал УНИАН, Пидручный вместе с Анастасией Меркушиной завоевал серебряные медали Рождественской гонки.

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Теги: #Дмитрий Пидручный