Молодежная сборная Украины разгромно уступила Венгрии на старте домашнего ЧМ по хоккею
Молодежная сборная Украины провела первый поединок на домашнем чемпионате мира в Дивизионе 1В.
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Игра прошла на льду киевского Дворца спорта, а соперником украинцев была Венгрия. Гости столицы одержали победу со счетом 5:1.
В первом периоде подопечные Олега Игнатьева вели равную борьбу с соперником, но пропустили одну шайбу. На старте второго периода счет сравнял Денис Архипенко после передачи Дмитрия Даниленко, однако соперник в ответ забросил сразу три шайбы.
В заключительные 20 минут украинцы всеми силами пошли в атаку, но в итоге пропустили еще один гол.
Украина U-20 - Венгрия U-20 - 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)
Свою следующую игру сборная Украины проведет против Польши 14 декабря. Начало - в 20:00.
УНИАН ранее сообщал о том, что Россию не лишат права проведения трех чемпионатов мира по хоккею.