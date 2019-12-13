Молодежная сборная Украины разгромно уступила Венгрии на старте домашнего ЧМ по хоккею

Украинцы уступили в каждом из периодов.

Молодежная сборная Украины провела первый поединок на домашнем чемпионате мира в Дивизионе 1В.

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Игра прошла на льду киевского Дворца спорта, а соперником украинцев была Венгрия. Гости столицы одержали победу со счетом 5:1.

В первом периоде подопечные Олега Игнатьева вели равную борьбу с соперником, но пропустили одну шайбу. На старте второго периода счет сравнял Денис Архипенко после передачи Дмитрия Даниленко, однако соперник в ответ забросил сразу три шайбы.

В заключительные 20 минут украинцы всеми силами пошли в атаку, но в итоге пропустили еще один гол.

Украина U-20 - Венгрия U-20 - 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

Свою следующую игру сборная Украины проведет против Польши 14 декабря. Начало - в 20:00.

УНИАН ранее сообщал о том, что Россию не лишат права проведения трех чемпионатов мира по хоккею.