Россию не лишат права проведения трех чемпионатов мира по хоккею

В IIHF отметили, что по техническим причинам перенос в другую страну не рассматривается.

Международная федерация хоккея (IIHF) не лишит Россию права проведения трех чемпионатов мира, несмотря на решение WADA.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в федерации.

В 2021 году Россия должна принять женский чемпионат мира, а в 2023-м - чемпионат мира среди мужчин и молодежный ЧМ. В IIHF уже заявили, что изменить место проведения соревнований невозможно по техническим причинам.

Напомним, в Лозанне прошло заседание исполкома WADA, посвященное вопросу статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Решение лишить этого статуса организацию было принято единогласно.

Россия была на четыре года отстранена от участия во всех крупных международных турнирах, в том числе Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Также РФ не сможет подавать заявки на проведение международных стартов во всех видах спорта.

УНИАН ранее сообщал о том, что отстранение России не коснется Евро-2020.