цей матеріал доступний українською

Россию не лишат права проведения трех чемпионатов мира по хоккею

20:55, 09 декабря 2019
Другое
895 0
Турниры пройдут в России / REUTERS

Читайте такжеРоссия отстранена от участия во всех международных турнирах на четыре года

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в федерации.

В 2021 году Россия должна принять женский чемпионат мира, а в 2023-м - чемпионат мира среди мужчин и молодежный ЧМ. В IIHF уже заявили, что изменить место проведения соревнований невозможно по техническим причинам.

Напомним, в Лозанне прошло заседание исполкома WADA, посвященное вопросу статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Решение лишить этого статуса организацию было принято единогласно.

Россия была на четыре года отстранена от участия во всех крупных международных турнирах, в том числе Олимпийских играх и чемпионатах мира. 

Также РФ не сможет подавать заявки на проведение международных стартов во всех видах спорта.

УНИАН ранее сообщал о том, что отстранение России не коснется Евро-2020.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Россия#хоккей#допинг в спорте