Хоккеисты устроили жесткую драку во время матча УХЛ (видео)

Игроки "Днепра" и "Кременчуга" подрались под конец встречи.

Хоккеисты устроили драку во время матча регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги между херсонским "Днепром" и "Кременчугом".

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В третьем периоде на льду сперва сцепились сразу несколько хоккеистов. Но затем основными действующими лицами стали игрок "Днепра" Илья Декало и представитель "Кременчуга" Тимур Гриценко, которые устроили жесткую драку.

Оба участника эпизода по итогам эпизода получили удаления до конца игры.

Встреча завершилась победой "Кременчуга" со счетом 2:1.

Видео было опубликовано на официальном канале УХЛ в YouTube.

УНИАН ранее также сообщал о том, что канадский вратарь совершил фантастический сэйв в матче НХЛ.