цей матеріал доступний українською

Хоккеисты устроили жесткую драку во время матча УХЛ (видео)

20:05, 05 декабря 2019
Другое
283 0
Драка в матче Днепр - Кременчуг / фото: УХЛ

Читайте такжеРекорд сезона: Донбасс забросил семнадцать шайб в матче УХЛ (видео)

В третьем периоде на льду сперва сцепились сразу несколько хоккеистов. Но затем основными действующими лицами стали игрок "Днепра" Илья Декало и представитель "Кременчуга" Тимур Гриценко, которые устроили жесткую драку. 

Оба участника эпизода по итогам эпизода получили удаления до конца игры.

Встреча завершилась победой "Кременчуга" со счетом 2:1.

Видео было опубликовано на официальном канале УХЛ в YouTube.

УНИАН ранее также сообщал о том, что канадский вратарь совершил фантастический сэйв в матче НХЛ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #хоккей#УХЛ