Хоккеисты устроили жесткую драку во время матча УХЛ (видео)
20:05, 05 декабря 2019Другое
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Игроки "Днепра" и "Кременчуга" подрались под конец встречи.
Драка в матче Днепр - Кременчуг / фото: УХЛ
Хоккеисты устроили драку во время матча регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги между херсонским "Днепром" и "Кременчугом".
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В третьем периоде на льду сперва сцепились сразу несколько хоккеистов. Но затем основными действующими лицами стали игрок "Днепра" Илья Декало и представитель "Кременчуга" Тимур Гриценко, которые устроили жесткую драку.
Оба участника эпизода по итогам эпизода получили удаления до конца игры.
Встреча завершилась победой "Кременчуга" со счетом 2:1.
Видео было опубликовано на официальном канале УХЛ в YouTube.
УНИАН ранее также сообщал о том, что канадский вратарь совершил фантастический сэйв в матче НХЛ.
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