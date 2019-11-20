Канадский вратарь совершил фантастический сэйв в матче НХЛ (видео)

Марк-Андре Флери в невероятном прыжке спас "Вегас" от пропущенного гола.

Голкипер клуба "Вегас Голден Найтс" Марк-Андре Флери совершил невероятный сэйв в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто Мэйпл Лифс".

За четыре минуты до конца третьего периода при счете 3:2 в пользу "Вегаса" форвард "Торонто" Николас Петан наносил бросок по пустым воротам, но Флери фантастическим образом в футбольном прыжке отразил шайбу.

"Вегас" в итоге одержал победу со счетом 4:2.

"Марк-Андре Флери - не человек", - отметили в подписи к видео в официальном аккаунте НХЛ в Twitter. В то же время Twitter-аккаунт "Вегаса" задается вопросом: "Как?".

УНИАН ранее также сообщал о том, что хоккеист с украинскими корнями забросил феноменальную шайбу в НХЛ.