Канадский вратарь совершил фантастический сэйв в матче НХЛ (видео)
Голкипер клуба "Вегас Голден Найтс" Марк-Андре Флери совершил невероятный сэйв в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто Мэйпл Лифс".
За четыре минуты до конца третьего периода при счете 3:2 в пользу "Вегаса" форвард "Торонто" Николас Петан наносил бросок по пустым воротам, но Флери фантастическим образом в футбольном прыжке отразил шайбу.
"Вегас" в итоге одержал победу со счетом 4:2.
"Марк-Андре Флери - не человек", - отметили в подписи к видео в официальном аккаунте НХЛ в Twitter. В то же время Twitter-аккаунт "Вегаса" задается вопросом: "Как?".
Yup, Marc-Andre Fleury is not human, pic.twitter.com/DRPIfcFhLM— NHL (@NHL) 20 ноября 2019 г.
HOW???? 😵 pic.twitter.com/0HP889C3aD— Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 20 ноября 2019 г.
УНИАН ранее также сообщал о том, что хоккеист с украинскими корнями забросил феноменальную шайбу в НХЛ.