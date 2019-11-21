Рекорд сезона: Донбасс забросил семнадцать шайб в матче УХЛ (видео)

Действующий чемпион Украины установил рекорд результативности сезона.

ХК "Донбасс" одержал самую крупную победу сезона в Украинской хоккейной лиге. В 17-м туре действующий чемпион на домашнем льду со счетом 17:0 разгромил харьковское "Динамо".

В этом матче голами отличились двенадцать разных игроков "Донбасса". А самыми результативными стали Максим Разумов, на счету которого 4 (2+2) очка по системе "гол+пас", Олег Шишлянников - 4 (2+2) и Илья Коренчук - 4 (1+3).

Отметим, что победа "Донбасса" - не рекордная в истории чемпионата Украины. Так, в 2015 году донецкий клуб обыграл харьковскую "Юность" со счетом 23:0.

Видеобзор матча был опубликован на канале XSport.ua в Youtube.

В турнирной таблице УХЛ "Донбасс" пока занимает лишь третье место, уступая "Днепру" и "Кременчуку".

Как сообщал УНИАН, ранее "Донбасс" не сумел пробиться в Суперфинал Континентального кубка.