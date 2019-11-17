Все решили буллиты: ХК Донбасс не сумел пробиться в Суперфинал Континентального кубка

Украинская команда в решающем матче уступила польской "Краковии".

В польском Кракове прошел заключительный игровой день полуфинального турнира Континентального кубка IIHF. Чемпион Украины "Донбасс" в третьем туре играл против хозяев льда "Краковии".

Встреча завершилась поражением "Донбасса" в серии буллитов. Основное время матча и овертайм завершились со счетом 1:1. В составе украинской команды отличился Виталий Лялька.

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В серии буллитов "Донбасс" потерпел поражение со счетом 0:3.

Таким образом, "Донбасс" не сумел пробиться в Суперфинал Континентального кубка. В решающую стадию турнира выходило две лучшие команды группы. Ими стали белорусский "Неман" и "Краковия".

Как сообщал УНИАН, в предыдущем матче "Донбасс" выиграл у казахстанского "Бейбарыса".