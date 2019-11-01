Хоккеист с украинскими корнями забросил феноменальную шайбу в НХЛ (видео)

Мэттью Ткачук потрясающим броском принес своей команде победу в матче.

Американский хоккеист "Калгари Флэймз" Мэттью Ткачук, у которого есть украинские корни, забросил потрясающую шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нэшвилл Предаторс".

Ткачук принес своей команде победу за секунду до конца овертайма- 6:5. Победную шайбу нападающий забросил, нанеся бросок после того, как завел клюшку за ногу.

Видео было опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

Отметим, что Мэттью Ткачук является сыном знаменитого экс-игрока НХЛ Кита Ткачука.

УНИАН ранее также сообщал о том, что похожую эффектную шайбу в НХЛ забросил американец Сонни Милано.